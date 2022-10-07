Байден: Впервые со времен Карибского кризиса миру угрожает ядерная война
Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия, считает президент США Джо Байден. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.
Как отметил Байден, планета не сталкивалась с перспективой «ядерного Армагеддона» со времен 35-го президента США Джона Кеннеди и ракетного кризиса в 1962 году.
«Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», — указал американский лидер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО «превентивно» нанести ядерный удар по России, напоминает телеканал «360». В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша резко отреагировали на заявления Зеленского, подчеркнув, что позиция организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерной войне не терпит изменений, пишет РИА ФАН.
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