Байден: Впервые со времен Карибского кризиса миру угрожает ядерная война

Как отметил Байден, планета не сталкивалась с перспективой «ядерного Армагеддона» со времен 35-го президента США Джона Кеннеди и ракетного кризиса в 1962 году.

«Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», — указал американский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО «превентивно» нанести ядерный удар по России, напоминает телеканал «360». В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша резко отреагировали на заявления Зеленского, подчеркнув, что позиция организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерной войне не терпит изменений, пишет РИА ФАН.

