СМИ: Инцидент с американской звездой на Украине может перерасти в войну

Власти США воспримут причинение вреда американской знаменитости на Украине во время ее визита как повод вступить в прямое противостояние с Россией. Об этом пишет обозреватель издания The Federalist Джордан Бойд.

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С начала проведения российской спецоперации Украину посетили некоторые голливудские звезды, напоминает телеканал «360».

«Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», — отметила Бойд.

По словам обозревателя, если кому-то из звезд навредят во время визита на Украину, Вашингтон использует это как оправдание своего вовлечения в конфликт. Бойд предупредила, что «разжигатели войны» в США уже грозят эскалацией, пишет РИА ФАН.

При этом автор отмечает, что большинство жителей Соединенных Штатов не хотят участвовать в событиях, которые могли бы перерасти в третью мировую войну.

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ФОТО: РИА Новости
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