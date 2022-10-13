С начала проведения российской спецоперации Украину посетили некоторые голливудские звезды, напоминает телеканал «360».



«Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», — отметила Бойд.



По словам обозревателя, если кому-то из звезд навредят во время визита на Украину, Вашингтон использует это как оправдание своего вовлечения в конфликт. Бойд предупредила, что «разжигатели войны» в США уже грозят эскалацией, пишет РИА ФАН.



При этом автор отмечает, что большинство жителей Соединенных Штатов не хотят участвовать в событиях, которые могли бы перерасти в третью мировую войну.

