Песков: заявление Столтенберга подтверждает участие НАТО в конфликте на Украине

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос журналистов, можно ли именно в таком ключе рассматривать заявление Столтенберга, сравнившего победу России на Украине с поражением альянса.

«Можно», - сказал он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, является прямым подтверждением блоком своего участия в войне против России, сообщает RT.