Песков: заявление Столтенберга подтверждает участие НАТО в конфликте на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова генерального секретара НАТО Йенса Столтенберга можно расценивать, как признание участия альянса в конфликте на стороне Киева, пишут «Известия».
Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос журналистов, можно ли именно в таком ключе рассматривать заявление Столтенберга, сравнившего победу России на Украине с поражением альянса.
«Можно», - сказал он.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, является прямым подтверждением блоком своего участия в войне против России, сообщает RT.
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