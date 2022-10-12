Песков: заявление Столтенберга подтверждает участие НАТО в конфликте на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова генерального секретара НАТО Йенса Столтенберга можно расценивать, как признание участия альянса в конфликте на стороне Киева, пишут «Известия».

Генсек НАТО назвал возможную победу России на Украине поражением альянса

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос журналистов, можно ли именно в таком ключе рассматривать заявление Столтенберга, сравнившего победу России на Украине с поражением альянса.

«Можно», - сказал он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, является прямым подтверждением блоком своего участия в войне против России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОДмитрий Песков
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