В СБ РФ заявили, что прием Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне
Прием Украины в НАТО приведет к началу третьей мировой войны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает ТАСС.
По его словам, последствия этого решения понимают и в Киеве, и в НАТО.
Венедиктов считает, что Киев делает пропагандистский ход, стараясь привлечь к себе внимание.
Он напомнил, что инициативу Киева о вступлении в альянс поддержали только восточноевропейцы, прибалты, «более серьезные державы» представили аргументы против такого решения.
Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала «немедленно» начать переговоры о вступлении Украины в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. При этом в организации напомнили, что для присоединения к блоку новой страны необходимо, чтобы решение поддержали все 30 стран-партнеров, сообщает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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