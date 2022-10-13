В СБ РФ заявили, что прием Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

Прием Украины в НАТО приведет к началу третьей мировой войны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает ТАСС.

По его словам, последствия этого решения понимают и в Киеве, и в НАТО.

Венедиктов считает, что Киев делает пропагандистский ход, стараясь привлечь к себе внимание.

Он напомнил, что инициативу Киева о вступлении в альянс поддержали только восточноевропейцы, прибалты, «более серьезные державы» представили аргументы против такого решения.