В СБ РФ заявили, что прием Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

Прием Украины в НАТО приведет к началу третьей мировой войны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает ТАСС.

По его словам, последствия этого решения понимают и в Киеве, и в НАТО.

Венедиктов считает, что Киев делает пропагандистский ход, стараясь привлечь к себе внимание.

Он напомнил, что инициативу Киева о вступлении в альянс поддержали только восточноевропейцы, прибалты, «более серьезные державы» представили аргументы против такого решения.

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Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала «немедленно» начать переговоры о вступлении Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. При этом в организации напомнили, что для присоединения к блоку новой страны необходимо, чтобы решение поддержали все 30 стран-партнеров, сообщает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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