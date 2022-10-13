В Белом доме назвали высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине

Риски вовлечения США и НАТО в конфликт на Украине высоки, считает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом он заявил в интервью CNN.

Американские власти учитывают риск эскалации из-за Украины, но будут поддерживать Киев

«Риски сейчас высоки <…> В этом нет сомнений», — подчеркнул Кирби.

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон стремился избежать прямого столкновения с Россией с начала спецоперации и будет в дальнейшем руководствоваться этой целью, пишет Газета.ру.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США «изрядно залезли» в украинский конфликт. Кроме того, по словам представителя Кремля, НАТО «воюет на стороне Украины», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОСША
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