В Белом доме назвали высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
Риски вовлечения США и НАТО в конфликт на Украине высоки, считает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом он заявил в интервью CNN.
«Риски сейчас высоки <…> В этом нет сомнений», — подчеркнул Кирби.
Ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон стремился избежать прямого столкновения с Россией с начала спецоперации и будет в дальнейшем руководствоваться этой целью, пишет Газета.ру.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США «изрядно залезли» в украинский конфликт. Кроме того, по словам представителя Кремля, НАТО «воюет на стороне Украины», пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+15 640 / сут.
Умерли
389 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 409 / сут.
- Саудовская Аравия отвергла обвинения США в политическом решении ОПЕК+
- Володин показал масштабы ударов по Украине после теракта на Крымском мосту
- Украинские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры под Киевом
- Сербия и Венгрия поддержали резолюцию ООН против референдумов
- Байден назвал резолюцию ГА ООН по референдумам демонстрацией отношения мира к действиям России
- В СБ РФ заявили, что прием Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне
- Степашин: Замены Путину нет
- СМИ: Инцидент с американской звездой на Украине может перерасти в войну
- В Белом доме назвали высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
- Посол Мьянмы заявил о планах запустить прямые рейсы в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru