«Решительно и сплоченно». Запад выступает против России на Украине

Лидеры стран НАТО заявляют, что не воюют с Россией, однако на деле все выглядит иначе. Об этом сообщил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.



«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» — написал политик в своем Telegram-канале.

Зампред СБ в своей публикации перечислил, что может считаться законными военными целями в условиях конфликта. Как отметил Медведев, под это описание подходят любые войска противника, официально не выведенные из состава его вооруженных сил; военная и вспомогательная техника; объекты военной и гражданской инфраструктуры, способствующей достижению военных целей; военно-политическое руководство противника; вооруженные силы вступивших в конфликт стран-союзников противника и объекты на их территории. Медведев отметил, что Североатлантический альянс де-факто объявил России гибридную войну.