«Решительно и сплоченно». Запад выступает против России на Украине
НАТО фактически воюет на Украине против России. Это признают политики, подтверждает Папа Римский.
Экс-посол США в России Джейк Салливан раскрыл подробности встречи главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Москве в ноябре 2021 года. Представитель США заявил, что западные страны «решительно и сплоченно» выступят, если на Украине начнутся боевые действия. Об этом сообщает The New York Times.
Лидеры стран НАТО заявляют, что не воюют с Россией, однако на деле все выглядит иначе. Об этом сообщил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» — написал политик в своем Telegram-канале.
Зампред СБ в своей публикации перечислил, что может считаться законными военными целями в условиях конфликта. Как отметил Медведев, под это описание подходят любые войска противника, официально не выведенные из состава его вооруженных сил; военная и вспомогательная техника; объекты военной и гражданской инфраструктуры, способствующей достижению военных целей; военно-политическое руководство противника; вооруженные силы вступивших в конфликт стран-союзников противника и объекты на их территории. Медведев отметил, что Североатлантический альянс де-факто объявил России гибридную войну.
Поставки вооружения из США на Украину провоцируют прямой конфликт России и НАТО, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом сенатор заявил в беседе с РИА Новости.
«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot», — отметил Джабаров.
При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ноябре предупреждал, что в случае передачи Киеву комплексы Patriot «вместе с натовским персоналом» станут законной целью для российской армии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Европа готовится к полномасштабной войне с Россией на континенте, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
«Не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами. Страны НАТО – инструмент Соединенных Штатов для продвижения собственных интересов. Надо к этому всему быть готовыми», — указал Гурулев.
Британский премьер-министр Риши Сунак во время официального визита на Украину пообещал, что Лондон поможет Киеву укрепить противовоздушную оборону (ПВО). Об этом сообщает канцелярия премьера.
Отмечается, что Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий и спецсредства для борьбы с беспилотниками, передает ТАСС.
На этом фоне Белоруссия может расширить с Россией сотрудничество в сфере производства вооружения на фоне попыток Запада устроить технологическую блокаду, заявил белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН.
«Известно, что страны коллективного Запада пытаются организовать технологическую блокаду России, что сказывается и на производстве вооружения. Белорусские предприятия военно-промышленного комплекса готовы предложить альтернативы. У нас есть и производство в сфере микроэлектроники, и собственные разработки в плане реактивных систем залпового огня, возможна кооперация в сфере беспилотных летательных аппаратов и многое другое», - отметил Шпаковский.
Папа Римский Франциск полагает, что конфликт на Украине стал «мировой войной» и не закончится в ближайшей перспективе. Об этом он заявил интервью испанской газете ABC 18 декабря.
По словам главы Ватикана, в конфликт на Украине отражает «много интересов», потому что «уже несколько рук вовлечено в войну».
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО хотят в конечном счете любой ценой ослабить или уничтожить Россию, а также сломать архитектуру безопасности в Евразии в целом, пише «Российская газета».
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