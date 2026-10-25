Шаман пригласил участника шоу «Голос. Дети» спеть дуэтом в Кремле
Заслуженный артист России, певец Шаман (Ярослав Дронов) пригласил незрячего участника шоу «Голос. Дети» Романа Башинского спеть дуэтом на юбилейном концерте в Кремлевском дворце. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.
«Рома, приглашаю тебя 22 ноября на мой юбилейный концерт "35/ Лучшее" в Государственном Кремлевском дворце. Давай выйдем на сцену вместе и споем "Моя Россия"!» - предложил Шаман.
Он поздравил юного исполнителя, который спел его композицию «Моя Россия» и поразил всех членов жюри шоу. Певец отметил, что знаком с Башинским несколько лет, и мальчик не раз приходил на его концерты. Дронов рассказал, что с большой радостью и гордостью следит за успехами юного артиста.
Роману Башинскому восемь лет. Несмотря на свою особенность, он с раннего детства занимается музыкой. Сейчас мальчик является воспитанником Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заявил, что настоящее искусство перестало доминировать у современных исполнителей, а политические темы, которыми увлекается Шаман, рассчитаны на сиюминутный хайп.
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