Шаман пригласил участника шоу «Голос. Дети» спеть дуэтом в Кремле

Он поздравил юного исполнителя, который спел его композицию «Моя Россия» и поразил всех членов жюри шоу. Певец отметил, что знаком с Башинским несколько лет, и мальчик не раз приходил на его концерты. Дронов рассказал, что с большой радостью и гордостью следит за успехами юного артиста.

Роману Башинскому восемь лет. Несмотря на свою особенность, он с раннего детства занимается музыкой. Сейчас мальчик является воспитанником Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заявил, что настоящее искусство перестало доминировать у современных исполнителей, а политические темы, которыми увлекается Шаман, рассчитаны на сиюминутный хайп.