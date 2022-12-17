Мечтать не вредно. В России заявили об отсутствии шансов для Украины захватить Крым
В России посмеялись над планами Украины по захвату Крыма, отметив, что обсуждение военных операций в публичном пространстве - это несерьезно.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов считает, что заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о Крыме является «объявлением войны». Об этом сообщает РИА Новости.
«Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, — отметил он.
Соединённые Штаты Америки признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, так как считают эту территорию принадлежащей Киеву. Такую позицию Вашингтона озвучил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
При этом контр-адмирал ВМС США не стал комментировать последнее сообщение NBC на тему Крыма. По информации телеканала, администрация Джо Байдена считает, что Украина обладает военными возможностями для возвращения полуострова под свой контроль. Вместе с тем, согласно источникам NBC, такого рода действия могут привести к ядерной эскалации.
Армия Украины захватит Крым в августе 2023 года, сообщил в Twitter экс-командующий контингентом США в Европе Бен Ходжес.
Украинские Вооруженные силы будут продолжать нанесение ударов по российским штабам и логистике в течение следующих недель до февраля, что позволит Киеву создать условия для решающего наступления на Крым в будущем году, заявил он.
Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.
«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает так же. По его словам, не может быть речи о том, что украинские войска победят на мелитопольском направлении и смогут прорваться к Крыму.
«Ситуация на украинском направлении напряжённая, но не критическая. Безусловно, ни о какой сдаче Мелитополя, прорыве к границе Крыма или победе украинского преступного режима не может быть и речи», - сказал РИА Новости Константинов.
Такие заявления он назвал фантазиями украинских деятелей.
«Они и сами не верят в свои несбыточные планы, которые буквально каждый день ими публично озвучиваются», - подчеркнул спикер парламента.
Константинов считает, если в публичном пространстве обсуждают военные планы, это подчеркивает их несерьёзность.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Киев – это русский город в ответ на планы Украины вернуть Крым в состав Украины. Экс-президент РФ решил ответить «на заявления врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно», сравнив действия Киева с тараканьими бегами за куском пищи перед хозяином инсектария.
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