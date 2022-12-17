Столтенберг предположил, что конфликт на Украине может оказаться долгим
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфлик на Украине может оказаться длительным, но «закончится за столом переговоров». Об этом он заявил 16 декабря в интервью Agence France-Perss.
«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует вести долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери и что они пытаются получить доступ к большому количеству оружия», - заявил генсек НАТО.
По словам Столтенберга, конфликт между Россией и Украиной завершится за столом переговоров. По его мнению, любой результат договоренностей подтвердит статус Украины как «суверенного независимого государства».
При этом Генеральный секретарь НАТО еще раз подчеркнул, что «самый быстрый способ добиться» урегулирования конфликта - направить Киеву дополнительные вооружения.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью французскому телеканалу France 24 заявил, что цивилизованные страны не хотят нападать на Россию. При этом конфликт на Украине может привести к войне между Россией и НАТО, отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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