Постпред Крыма Мурадов предупредил Грецию о рисках из-за передачи Украине С-300

«Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чем уже громко заявляет греческая общественность», — отмечает Мурадов.

По его мнению, греческие власти должны понимать, что ранее Москва действовала в парадигме прежних дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр.

«А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна», — цитирует Мурадова Газета.ru.

Ранее в северной части Греции, недалеко от порта Александруполис потерпел крушение поезд, перевозивший бронетехнику НАТО, сообщает портал 902.gr.



