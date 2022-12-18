Постпред Крыма Мурадов предупредил Грецию о рисках из-за передачи Украине С-300

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал рискованными для национальных интересов Греции планы ее руководства страны отправить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом сообщает РИА Новости 18 декабря, в воскресенье.

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«Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чем уже громко заявляет греческая общественность», — отмечает Мурадов.

По его мнению, греческие власти должны понимать, что ранее Москва действовала в парадигме прежних дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр.

«А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна», — цитирует Мурадова Газета.ru.

Ранее в северной части Греции, недалеко от порта Александруполис потерпел крушение поезд, перевозивший бронетехнику НАТО, сообщает портал 902.gr.

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ТЕГИ:С-300ПЗРКУкраинаРоссияГреция
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