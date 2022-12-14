Депутат Гурулев: Европа готовится к полномасштабной войне с Россией

Европа готовится к полномасштабной войне с Россией на континенте, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Депутат призвал россиян готовиться к ударам ВСУ по России

«Не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами. Страны НАТО – инструмент Соединенных Штатов для продвижения собственных интересов. Надо к этому всему быть готовыми», — указал Гурулев.

По словам депутата, в России знают о возможных угрозах и готовы к ним, «свою промышленность развернули».

«Победить ядерную страну априори невозможно. Думаю, со стороны Запада есть здравые умы, они это понимают», — считает Гурулев.

Ранее депутат призвал Россию готовиться к ударам украинских войск любой дальности, напоминает телеканал «360». По словам Гурулева, необходимо просчитывать ситуацию «и быть готовыми ко всему», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссияДепутаты
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