«Направление – Киев?»: Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество
Александр Шпаковский отметил, что обсуждаться будет в первую очередь производство в военной сфере, чтобы избежать технологической блокады России.
Белоруссия может расширить с Россией сотрудничество в сфере производства вооружения на фоне попыток Запада устроить технологическую блокаду, заявил белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на предстоящей 19 декабря встрече в Минске с российским лидером Владимиром Путиным будут обсуждаться и военно-политические вопросы.
«Известно, что страны коллективного Запада пытаются организовать технологическую блокаду России, что сказывается и на производстве вооружения. Белорусские предприятия военно-промышленного комплекса готовы предложить альтернативы. У нас есть и производство в сфере микроэлектроники, и собственные разработки в плане реактивных систем залпового огня, возможна кооперация в сфере беспилотных летательных аппаратов и многое другое», - отметил Шпаковский.
При этом он отметил, что Москва до сих пор не просила Минск непосредственно принимать участие в спецоперации на Украине.
«Что касается непосредственно военного вмешательства Белоруссию в российскую спецоперацию, мы не слышали никогда на официальном уровне и даже на неофициальном обращений к Белоруссии с просьбой присоединиться. Таких просьб от Москвы не поступало. Конституция Белоруссии предусматривает оборонительную военную доктрину. Если последует нападение на Белоруссию со стороны Украины, будет ответ», - сказал он.
С другой стороны, Белоруссия может помочь России возобновить наступательные действия в направлении Киева, считает собеседник НСН.
«Сейчас на территории Белоруссии развернута региональная группировка войск Союзного государства, в которые входят часть российской и части белорусской армии. Пока эти подразделения выполняют оборонительные задачи. Неоднократно белорусская сторона на уровне экспертов заявляла, что мы не гарантируем того, что российским военным командованием не будет принято решение о возобновлении наступательных действий с территории Белоруссии в направлении Киева. Мы таких гарантий киевскому режиму не даем, ни юридических, ни моральных обязательств у нас нет. Но говорить о том, что Белоруссия вступит в спецоперацию по своей воле, такой информации нет», - объяснил Шпаковский.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в конце октября заявил, что региональная группировка белорусских и российских войск и сил приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.
Белорусский министр подчеркнул, что задачи региональной группировки «сугубо оборонительные», проводимые мероприятия направлены «на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ».
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