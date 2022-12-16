«Направление – Киев?»: Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество

«Известно, что страны коллективного Запада пытаются организовать технологическую блокаду России, что сказывается и на производстве вооружения. Белорусские предприятия военно-промышленного комплекса готовы предложить альтернативы. У нас есть и производство в сфере микроэлектроники, и собственные разработки в плане реактивных систем залпового огня, возможна кооперация в сфере беспилотных летательных аппаратов и многое другое», - отметил Шпаковский.

При этом он отметил, что Москва до сих пор не просила Минск непосредственно принимать участие в спецоперации на Украине.

«Что касается непосредственно военного вмешательства Белоруссию в российскую спецоперацию, мы не слышали никогда на официальном уровне и даже на неофициальном обращений к Белоруссии с просьбой присоединиться. Таких просьб от Москвы не поступало. Конституция Белоруссии предусматривает оборонительную военную доктрину. Если последует нападение на Белоруссию со стороны Украины, будет ответ», - сказал он.

С другой стороны, Белоруссия может помочь России возобновить наступательные действия в направлении Киева, считает собеседник НСН.