СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Белгород
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты Белгорода. Об этом в канале ведомства в «Максе» сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она рассказала, что на местах ЧП следователи и криминалисты комитета проводят следственные действия и фиксируют последствия атаки, а также выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в региональном оперштабе сообщили, что один человек погиб, еще десять получили травмы в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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