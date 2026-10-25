СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Белгород

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты Белгорода. Об этом в канале ведомства в «Максе» сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

МО: За ночь силы ПВО сбили более 530 БПЛА ВСУ

Она рассказала, что на местах ЧП следователи и криминалисты комитета проводят следственные действия и фиксируют последствия атаки, а также выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что один человек погиб, еще десять получили травмы в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелгородСледственный Комитет РфВСУАтакаТеракт

Горячие новости

Все новости

партнеры