Патрушев: США и союзники по НАТО хотят ослабить Россию любой ценой

«Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в АТР», - приводит его слова «Российская газета».

Патрушев отметил, что агрессивное расширение военной инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе ведет к дальнейшему росту напряженности.

Ранее газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов сообщила, что Вооруженные силы Китая и России не позволят Соединенным Штатам воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

