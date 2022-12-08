Патрушев: США и союзники по НАТО хотят ослабить Россию любой ценой
Соединенные Штаты и их союзники по НАТО хотят в конечном счете любой ценой ослабить или уничтожить Россию, а также сломать архитектуру безопасности в Евразии в целом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в АТР», - приводит его слова «Российская газета».
Патрушев отметил, что агрессивное расширение военной инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе ведет к дальнейшему росту напряженности.
Ранее газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов сообщила, что Вооруженные силы Китая и России не позволят Соединенным Штатам воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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