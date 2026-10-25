Умер советский бард Петр Старчик
Ушел из жизни советский и российский бард, композитор Петр Старчик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.
Артисту было 88 лет. Близкие барда рассказали, что он скончался 24 октября.
Петр Старчик за свою карьеру написал примерно две тысячи песен на стихи российских и зарубежных поэтов. Среди них — работы Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Максимилиана Волошина и Варлама Шаламова. Одними из самых известных песен Старчика являются композиции «С любимыми не расставайтесь» и «Я вернулся в мой город», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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