Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск

«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он отметил, что основой такой группировки будут Вооруженные силы Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что формирование группировки идет уже в течение двух дней.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

