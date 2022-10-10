Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом заявил белорусский лидер.

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«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он отметил, что основой такой группировки будут Вооруженные силы Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что формирование группировки идет уже в течение двух дней.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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