Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом заявил белорусский лидер.
«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Он отметил, что основой такой группировки будут Вооруженные силы Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что формирование группировки идет уже в течение двух дней.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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