Репарации без границ: Польша требует триллионы долларов от России и Германии

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украине. Он также добавил, что мировое сообщество «должно использовать все компетенции и возможности, чтобы виновные были осуждены и наказаны».

«Россия должна выплатить Украине военные репарации, и ей придется это сделать»,— цитирует ТАСС выступление главы Польши на 77-й сессии Генссамблеи ООН.

Идея о выплате репараций в последнее время не покидает умы польских политиков. Так, ранее Анджей Дуда заявлял, что Польша должна получить репарации от России за Вторую мировую войну.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», - заключил Дуда.

