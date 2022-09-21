Репарации без границ: Польша требует триллионы долларов от России и Германии
Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украине. Эксперты называют подобные требования незаконными.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украине. Он также добавил, что мировое сообщество «должно использовать все компетенции и возможности, чтобы виновные были осуждены и наказаны».
«Россия должна выплатить Украине военные репарации, и ей придется это сделать»,— цитирует ТАСС выступление главы Польши на 77-й сессии Генссамблеи ООН.
Идея о выплате репараций в последнее время не покидает умы польских политиков. Так, ранее Анджей Дуда заявлял, что Польша должна получить репарации от России за Вторую мировую войну.
«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», - заключил Дуда.
Российская сторона сочла такую риторику реабилитацией фашизма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что требование президента Польши Анджея Дуды о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну реабилитирует фашизм и оскорбляет память советских граждан, «отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа».
Комментируя заявления Варшавы, Володин подчеркнул, что советский народ, освобождая мир от нацизма, потерял 27 млн человек, а Польша «существует как государство» только благодаря России.
«Поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжелых работах. В январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах. Наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше. Это наша история. Ее нельзя перечеркнуть», — написал политик в своем Telegram-канале.
До этого польские власти требовали от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны. Варшава оценила урон в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн), заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
По его словам, такая сумма является полностью подъемной для Германии. Однако Качиньский не исключил, что в дальнейшем она может вырасти.
Бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Польша действительно может обратиться в суд с иском о выплате репараций за ущерб, нанесенный ей немецкой стороной в годы Второй мировой войны. При этом, по его словам, высока вероятность, что правота немецкой стороны будет подтверждена и в репарациях Варшаве откажут.
«Принятые решения юридически чистые, Германия все выплатила. С другой стороны, в юридической науке есть лазейки, хотя, думаю, правота немецкой стороны будет подтверждена. Есть отдельные политики, которые говорят, что Польше можно пойти на встречу и посмотреть, что еще сделать, чтобы еще больше сдружиться и не допустить ее ухода в национализм», - рассказал он.
При этом он отметил, что у Германии сейчас нет лишних денег, а при выплате репараций Польше следом придут и другие страны.
Со своей стороны, сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что Германия может пойти на уступки Польше и выплатить репарации за разрушения в годы Второй мировой войны.
«Меркель говорила, что это – вопрос закрытый. Нынешнее руководство страны настолько зависимо от позиций поляков и прибалтов, настолько боится не согласиться с ними, что, глядишь, и репарации выплатит», - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц сделал намёк на возможность пересмотра государственной границы с Польшей, комментируя требование Варшавы о новых репарациях за разрушения во время Второй мировой войны. Как сообщает польский портал Niezalezna.pl, глава правительства ФРГ пригрозил в ответ на такие притязания инициировать изменения границ согласно историческим документам.
Польшу подобные «намеки» разозлили. Местный политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, чем вопрос репараций принципиально отличается от вопроса границ.
«Границы и репарации – это два разных юридических вопроса. Германия утратила свои восточные земли в силу того, что проиграла Вторую мировую войну. Репарации полагаются за то, что Германия в Польше убивала людей, рушила дороги, вокзалы, дворцы, дома. Поэтому вопрос репараций остается открытым. Что касается границы между Польшей и Германией, то этот вопрос закрыт, поскольку есть договор на этот счет. Если Шольц хочет его денонсировать, то пусть откроет учебник по истории, который Шольц не хочет читать», - сказал Корейба.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин рассказал «Радиоточке НСН», что подобные «угрозы» со стороны Германии не стоит воспринимать всерьез. По его мнению, Германия может пересмотреть границы с Польшей только в том случае, если произойдет распад Евросоюза и НАТО.
При этом, по словам политолога, требования Польши о дополнительных репарациях абсолютно незаконны.
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