Все флаги в гости к нам: Что приглянется иностранным делегациям на Российском кинорынке
Лучше всего за границу продается российская анимация, хуже — национальные комедии, сказала НСН Нина Ромодановская.
Мероприятия наподобие Российского международного кинорынка помогают продавать отечественные фильмы за рубеж, сказала НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
С 1 по 3 декабря в Москве пройдет первый масштабный Российский международный кинорынок. Организатором выступает РОСКИНО при поддержке Минкультуры РФ и при участии Фонда кино, «Газпром-Медиа Холдинга» и Национальной Медиа Группы. Более 130 проектов разных жанров будут представлены крупнейшим зарубежным закупщикам контента из стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и так далее. Кроме того, свои новинки покажут свыше 30 компаний, работающих в разных форматах – от игрового кино до анимации и документалистики. Ромодановская отметила, что подобные мероприятия способствуют продвижению российского кино за границей.
«Такие мероприятия нужны, и они, конечно, способствуют продвижению российского кино. Одно дело, когда на иностранный кинорынок приезжает пусть довольно большая, но все-таки ограниченная российская делегация. Другое дело — когда “все гости к нам”. Насколько я знаю, РОСКИНО ожидает многочисленные делегации из Китая, Южной Кореи, Сербии, Испании, Японии, ОАЭ, Бразилии, Турции, Индии и других стран. Трехдневный формат позволит широко представить российское кино. Например, 2 декабря будет День “Газпром‑Медиа”, где будут презентовано все разнообразие контента холдинга. Это сильно расширяет предложение. Поэтому проведение рынка в Москве считаю очень правильным и нужным», — сказала собеседница НСН.
Она также назвала жанры кино, которые хорошо продаются за рубеж.
«Как эксперт могу сказать, опираясь на статистику и общение с байерами, лучше всего продается российская анимация — она наиболее востребована прежде всего в странах восточного региона. Также хорошо продается экшен — этот жанр хорошо воспринимается во всех странах. Национальные комедии, как правило, не продаются. Это касается не только российского кино: даже итальянские национальные комедии, которые снимаются в больших объемах для внутреннего рынка, практически нигде больше не показываются. Крайне редко этот жанр выходит за рамки территории, для которой снимался. Еще покупают фильмы, получившие награды на крупных фестивалях, — они востребованы у сегмента аудитории, которая интересуется фестивальным кино», — добавила эксперт.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров сказал НСН, что российское кино неинтересно заграничным зрителям, а в Китае будет проходить только по квотам.
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