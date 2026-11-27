С 1 по 3 декабря в Москве пройдет первый масштабный Российский международный кинорынок. Организатором выступает РОСКИНО при поддержке Минкультуры РФ и при участии Фонда кино, «Газпром-Медиа Холдинга» и Национальной Медиа Группы. Более 130 проектов разных жанров будут представлены крупнейшим зарубежным закупщикам контента из стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и так далее. Кроме того, свои новинки покажут свыше 30 компаний, работающих в разных форматах – от игрового кино до анимации и документалистики. Ромодановская отметила, что подобные мероприятия способствуют продвижению российского кино за границей.

«Такие мероприятия нужны, и они, конечно, способствуют продвижению российского кино. Одно дело, когда на иностранный кинорынок приезжает пусть довольно большая, но все-таки ограниченная российская делегация. Другое дело — когда “все гости к нам”. Насколько я знаю, РОСКИНО ожидает многочисленные делегации из Китая, Южной Кореи, Сербии, Испании, Японии, ОАЭ, Бразилии, Турции, Индии и других стран. Трехдневный формат позволит широко представить российское кино. Например, 2 декабря будет День “Газпром‑Медиа”, где будут презентовано все разнообразие контента холдинга. Это сильно расширяет предложение. Поэтому проведение рынка в Москве считаю очень правильным и нужным», — сказала собеседница НСН.