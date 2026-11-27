Проценты лучше квот: Режиссёр Члиянц поспорил с главой «Ленфильма» о выгодах для кино
Квотирование зарубежных фильмов может привести к тому, что с экранов исчезнет мировое авторское кино, сказал НСН Сергей Члиянц.
Вместо введения квот на иностранное кино, можно бы было рассмотреть процентные отчисления от его проката – применить математические методы. Об этом в беседе с НСН сказал продюсер и режиссёр Сергей Члиянц.
Глава совета директоров киностудии «Ленфильм» Борис Пиотровский заявил РБК, что сокращение зарубежного проката пойдет «в плюс» российскому кинематографу, так как расширяет возможности для отечественного кинопроизводства. Члиянц считает, что такого рода ограничения «в плюс» пойти никак не могут.
«Отчасти любой протекционизм, в грубом смысле, выгоден российским производителям. Но поскольку кинематограф – дело тонкое, эта система должна быть настроена гораздо более тоньше, чем сейчас это выглядит в предложениях. Проблема в российском прокате заключалась в том, что здесь огромное количество мусорного кино, которые закупались на западных и азиатских кинорынках “в пакетах”. Но что касается мирового культурного кино, которое часто называют арт-хаусным или авторским, а я бы назвал содержательным, – то его нужно как-то избавить от предлагаемых мер. Чтобы оно не исчезло с наших экранов. Ведь это кино высокого художественного уровня. И я не очень понимаю, как это можно сделать. Лес рубят – щепки летят. Может быть, целесообразно было бы рассматривать посильные процентные отчисления от проката иностранного кино: есть доход – есть отчисления, нет дохода – значит, и отчислений нет. И направить их в некий фонд поддержки российского содержательного кино. Когда-то такая поддержка существовала, а сейчас, когда её нет, наше содержательное кино теряется в прокате. А интернет-платформы за такое кино деньги не платят. В общем, нужно не квотировать, а использовать математические методы. Тупое ограничение не даст результата, а пойдет в минус», – сказал Члиянц.
Также собеседник НСН поделился мнением о том, насколько качественное кино сегодня делают отечественные кинематографисты.
«Часто они делают качественное кино вопреки, иногда – в виде исключений. Да и что называть качеством? Если говорить о техническом качестве, то мы достигли серьёзного уровня. Но если обратиться к содержанию, то оно по-прежнему оставляет желать лучшего и даже деградирует. Я считаю, что в начале нулевых это кино, с точки зрения содержания, было гораздо более высокого уровня, чем сегодня. А сейчас существует самоцензура, имеет место самоограничение у продюсеров, которые ищут повод получить государственные деньги. Мы практически перешли на стопроцентное госфинансирование. А без частных инвестиций в кино инициатива сковывается, впадает в зависимость от чьего-то мнения. Поэтому я не могу сказать, что российские кинематографисты делают качественное художественное кино», – отметил Члиянц.
Важной проблемой в контексте конкурентоспособности российского кино режиссёр назвал невозможность участия в зарубежных фестивалях.
«Сейчас российское кино в изоляции, причина которой вовсе не мы. Нас просто вырезали из мирового кинопроцесса, запретив российским фильмам участвовать в зарубежных фестивалях. А без фестивалей процесс развития содержательного кино – неполный. От этой изоляции мы ничего не приобретаем. И сейчас мы конкурируем разве что со своей глупостью», – добавил Члиянц.
Ранее зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов заявил НСН, что в введении квот на иностранное кино нет ничего уникального, ведь в той или иной мере такая практика существует во всём мире. По его словам, преференции для отечественного кинорынка быть должны.
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