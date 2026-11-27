Вместо введения квот на иностранное кино, можно бы было рассмотреть процентные отчисления от его проката – применить математические методы. Об этом в беседе с НСН сказал продюсер и режиссёр Сергей Члиянц.

Глава совета директоров киностудии «Ленфильм» Борис Пиотровский заявил РБК, что сокращение зарубежного проката пойдет «в плюс» российскому кинематографу, так как расширяет возможности для отечественного кинопроизводства. Члиянц считает, что такого рода ограничения «в плюс» пойти никак не могут.