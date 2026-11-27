Не будем рисковать: Какие лекарства продаются по особому рецепту
Виктория Преснякова заявила НСН, что при бесконтрольном применении даже аскорбинка может нанести вред.
Любой лекарственный препарат имеет побочное действие, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
«Любой лекарственный препарат имеет побочное действие. У нас антидепрессанты отпускаются по обычному рецепту, сильнодействующие препараты отпускаются по другому рецепту. В мире большое количество потребления антидепрессантов, потому что они действительно оказывают положительное действие. Но давайте искать и другие методы, посадить всю страну на антидепрессанты – не совсем правильная история. Если вы видите продавца в онлайн с какими-то препаратами, давайте не будем рисковать. При бесконтрольном применении даже аскорбинка может нанести вред. У нас сегодня порядка 60-70% препаратов рецептурные, даже антибиотики должны продаваться по простому рецепту, есть специальные рецепты, они касаются более серьезных побочек, в этот список попал и феназепам», - рассказала она.
Сегодня фактически 85% россиян сами себе назначают антидепрессанты, заявил глава Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.
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