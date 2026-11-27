Любой лекарственный препарат имеет побочное действие, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

«Любой лекарственный препарат имеет побочное действие. У нас антидепрессанты отпускаются по обычному рецепту, сильнодействующие препараты отпускаются по другому рецепту. В мире большое количество потребления антидепрессантов, потому что они действительно оказывают положительное действие. Но давайте искать и другие методы, посадить всю страну на антидепрессанты – не совсем правильная история. Если вы видите продавца в онлайн с какими-то препаратами, давайте не будем рисковать. При бесконтрольном применении даже аскорбинка может нанести вред. У нас сегодня порядка 60-70% препаратов рецептурные, даже антибиотики должны продаваться по простому рецепту, есть специальные рецепты, они касаются более серьезных побочек, в этот список попал и феназепам», - рассказала она.