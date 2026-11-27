В России вырастут пошлины на морепродукты из недружественных стран
Импортные пошлины на морепродукты, которые ввозят в РФ из недружественных стран, будут увеличены. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Выступая в Совете Федерации, он указал, что соответствующий проект постановления правительства уже находится на согласовании в ведомствах.
«Ставка таких пошлин будет увеличена до 35%», - уточнил министр.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на деликатесы ради пополнения бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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