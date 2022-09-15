Президент Польши поддержал предложение потребовать репарации от России
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Wprost заявил, что поддерживает идею потребовать репарации от России.
Он отметил, что не видит причин, по которым Варшаве не следует их добиваться
«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», - заключил Дуда.
Ранее Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны, сообщает RT.
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