Пушков допустил, что Германия выплатит репарации Польше
Сенатор Алексей Пушков считает, что Германия может пойти на уступки Польше и выплатить репарации за разрушения в годы Второй мировой войны.
«Меркель говорила, что это – вопрос закрытый. Нынешнее руководство страны настолько зависимо от позиций поляков и прибалтов, настолько боится не согласиться с ними, что, глядишь, и репарации выплатит», - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Польша требует от Германии 1,3 триллиона долларов.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что страна закончила подсчет военных репараций, которых добивается от Германии. При этом в правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше.
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