Пушков допустил, что Германия выплатит репарации Польше

Сенатор Алексей Пушков считает, что Германия может пойти на уступки Польше и выплатить репарации за разрушения в годы Второй мировой войны.

«Меркель говорила, что это – вопрос закрытый. Нынешнее руководство страны настолько зависимо от позиций поляков и прибалтов, настолько боится не согласиться с ними, что, глядишь, и репарации выплатит», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Польша требует от Германии 1,3 триллиона долларов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что страна закончила подсчет военных репараций, которых добивается от Германии. При этом в правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше.

