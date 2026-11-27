Согласно документу, в следующем году прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета РФ составит 43,3 трлн рублей, в 2028 году - 45,8 трлн, а в 2029 году - 48,6 трлн.

Что касается расходов, то 2027 году они планируются на уровне 48,8 трлн рублей, в 2028 году - 50,9 трлн, а в 2029 - 53,9 трлн.

«Бюджет сформирован по принципу независимо от развития внешних факторов, он будет устойчив и реализуем... все социальные обязательства будут исполнены», - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета, который в 2027 году планируется на уровне 2,2% ВВП, будет покрываться за счёт внутренних ресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

