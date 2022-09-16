«Германия – это карлик»: В Польше посоветовали Шольцу читать учебник по истории
Вопрос границ между Польшей и Германием закрыт, есть договор на этот счет, а если Шольц хочет его денонсировать, то пусть вспомнит историю, сказал НСН польский политолог Якуб Корейба.
Вопрос репараций германской стороной Польше открыт, потому что они не были выплачены. Вопрос границ между Польшей и Германией закрыт и на этот счет есть соответствующий договор, заявил польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намекнул на пересмотр границ с Польшей после требований о репарациях. Корейба посоветовал Шольцу прочитать учебник по истории.
«Границы и репарации – это два разных юридических вопроса. Германия утратила свои восточные земли в силу того, что проиграла Вторую мировую войну. Репарации полагаются за то, что Германия в Польше убивала людей, рушила дороги, вокзалы, дворцы, дома. Поэтому вопрос репараций остается открытым. Что касается границы между Польшей и Германией, то этот вопрос закрыт, поскольку есть договор на этот счет. Если Шольц хочет его денонсировать, то пусть откроет учебник по истории, который Шольц не хочет читать», - сказал Корейба.
Собеседник «Радиоточки НСН» предрек Германии скорый политический и экономический крах.
«Очень скоро Германия будет не только политическим, но и экономическим импотентом. Шольц скомпрометировал себя и внешнюю политику страны до такой степени, что понятно – Германия не может ничего, тем более начинать конфликт с Польшей. Даже чисто с военной точки зрения Германия – это карлик, а скоро станет и экономическим карликом, потому что без дешевых русских ресурсов немецкой экономики не будет», - подчеркнул Корейба.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что Германия откроет ящик Пандоры, если снова выплатит Польше репарации, потому что следом придут чехи, французы, израильтяне. Денег, по словам Рара, у Германии на выплаты репараций нет.
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