Западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намекнул на пересмотр границ с Польшей после требований о репарациях. Корейба посоветовал Шольцу прочитать учебник по истории.

«Границы и репарации – это два разных юридических вопроса. Германия утратила свои восточные земли в силу того, что проиграла Вторую мировую войну. Репарации полагаются за то, что Германия в Польше убивала людей, рушила дороги, вокзалы, дворцы, дома. Поэтому вопрос репараций остается открытым. Что касается границы между Польшей и Германией, то этот вопрос закрыт, поскольку есть договор на этот счет. Если Шольц хочет его денонсировать, то пусть откроет учебник по истории, который Шольц не хочет читать», - сказал Корейба.