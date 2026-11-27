В Союзе потребителей призвали бороться с нелегальными лекарствами на маркетплейсах
Алексей Койтов заявил НСН, что нужно противодействовать росту потребления антидепрессантов, их навязывают потребителю.
Нужно противодействовать росту потребления антидепрессантов, их просто навязывают потребителю, заявил глава Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.
«Нужно противодействовать росту потребления антидепрессантов, их навязывают потребителю. У нас потребитель чаще всего действует импульсивно. На маркетплейсах все завалено препаратами, нелегальной продукцией, такого не было никогда, это очень сложная работа. На телевидении нет прямой рекламы антидепрессантов, но людям постоянно намекают на их усталость и так далее, а интернет и блогеры намного сильнее влияют на сознание потребителей», - сказал он.
С начала 2026 года москвичи потратили на антидепрессанты около 4,5 млрд рублей. Москва стала лидером среди российских регионов по объёму расходов на эту категорию препаратов. Следом идут Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
При этом рост спроса наблюдается по всей стране. По данным аналитиков, за январь–октябрь 2026 года россияне приобрели более 23,2 млн упаковок антидепрессантов на сумму свыше 21,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 23% в натуральном выражении и на 35% в денежном. Для сравнения: по итогам 2025 года российские аптеки реализовали 22,3 млн упаковок таких препаратов на 20,5 млрд рублей.
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