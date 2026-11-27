В одной и той же ситуации десять человек впадут в депрессию, а десять примут какие-то решения и будут счастливы, заявила нейропсихолог, психосоматолог Татьяна Салахова в пресс-центре НСН.

«Счастливым человека делает свобода, когда человек может чувствовать себя свободно и легко, когда он может адаптироваться. Любая проблема, которая происходит извне, самое важное, как я внутри ее воспринимаю. В одной и той же ситуации десять человек впадут в депрессию, а десять примут какие-то решения и будут счастливы. Здесь большое значение имеет именно мое отношение. Люди кардинально меняют свою жизнь, потому что меняют свое отношение ко всему. Наше внутреннее состояние – это наша нервная система», - отметила она.