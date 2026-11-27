Психолог раскрыла, что делает человека счастливым на самом деле
Татьяна Салахова заявила НСН, что счастливым человека делает свобода, когда человек может чувствовать себя легко и адаптироваться к любой ситуации.
В одной и той же ситуации десять человек впадут в депрессию, а десять примут какие-то решения и будут счастливы, заявила нейропсихолог, психосоматолог Татьяна Салахова в пресс-центре НСН.
«Счастливым человека делает свобода, когда человек может чувствовать себя свободно и легко, когда он может адаптироваться. Любая проблема, которая происходит извне, самое важное, как я внутри ее воспринимаю. В одной и той же ситуации десять человек впадут в депрессию, а десять примут какие-то решения и будут счастливы. Здесь большое значение имеет именно мое отношение. Люди кардинально меняют свою жизнь, потому что меняют свое отношение ко всему. Наше внутреннее состояние – это наша нервная система», - отметила она.
С начала 2026 года москвичи потратили на антидепрессанты около 4,5 млрд рублей. Москва стала лидером среди российских регионов по объёму расходов на эту категорию препаратов. Следом идут Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
При этом рост спроса наблюдается по всей стране. По данным аналитиков, за январь–октябрь 2026 года россияне приобрели более 23,2 млн упаковок антидепрессантов на сумму свыше 21,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 23% в натуральном выражении и на 35% в денежном. Для сравнения: по итогам 2025 года российские аптеки реализовали 22,3 млн упаковок таких препаратов на 20,5 млрд рублей.
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