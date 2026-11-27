Союз армян России обвинил Пашиняна в сдаче суверенитета из-за вывода пограничников РФ
Ара Абрамян заявил НСН, что Никол Пашинян пляшет под дудку Турции и Азербайджана, и призвал его уйти в отставку.
Россия — это единственный гарант безопасности Армении, так что вывод российский пограничников из Армении — огромная ошибка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом НСН рассказал президент Союза армян России Ара Абрамян.
Премьер Армении Никол Пашинян анонсировал полный вывод российских пограничников с территории страны. «Мы благодарны пограничникам РФ за то, что за это время они стояли на границах Армении. Но считаю, что пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя», —сказал он. Трансляция велась на YouTube-канале армянского правительства. Сейчас российские пограничники продолжают охранять участок армяно-турецкой и армяно-иранской границ на основании договора от 1992 года. Абрамян заявил, что это огромный просчет премьера страны.
«То, что творит Никол Пашинян — это большая ошибка! Он не понимает, что гарантии безопасности Армении — это Россия. Потому что там база, там пограничники. Если произойдет какое-то нападение, это будет означать, что нападают на Россию. Вместо того, чтобы укрепить отношения с Россией, Пашинян все делает наоборот. Он предлагает поменять Конституцию, пугая азербайджанцами и турками… Наказывает свой собственный народ. Там очень сильная пропаганда. Уход России приведет к потере суверенитета Армении. Какой мирный договор (с Азербайджаном. - Прим. НСН) Это бумажки! Посмотрите, что сделала Украина против России. Были договоры и с Евросоюзом, с американцами. Но они взяли и в один прекрасный день сказали: «Все! Не действует», — рассказал он.
В заключение Абрамян заявил, что Пашинян должен покинуть свой пост, так как он вынуждает Армению подчиняться и Турции, и Азербайджану.
«Я патриот и Армении, и России. Я если бы знал, что Европа, Америка помогут Армении, что они создадут условия для обеспечения безопасности, то было бы какое-то понимание. У Пашиняна же не подписано ни с кем ни одной бумаги. Он четко и ясно выполняет турецкую и азербайджанскую политику, их указания. У нас в Армении нет оппозиции: три ее лидера сидят в тюрьме. Так что это все разрушит и без того непростые отношения России и Армении. Армения не должна подчиняться Турции и Азербайджану. Этот человек (Пашинян. – Прим. НСН) должен уйти, он никакой не руководитель. Он уничтожает все! Уничтожает церковь, уничтожает Союз Армян России, все уничтожает!», — подытожил он.
Ранее Пашинян заявил, что пограничная служба ФСБ России полностью прекратит деятельность на территории Армении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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