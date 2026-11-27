Россия — это единственный гарант безопасности Армении, так что вывод российский пограничников из Армении — огромная ошибка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом НСН рассказал президент Союза армян России Ара Абрамян.

Премьер Армении Никол Пашинян анонсировал полный вывод российских пограничников с территории страны. «Мы благодарны пограничникам РФ за то, что за это время они стояли на границах Армении. Но считаю, что пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя», —сказал он. Трансляция велась на YouTube-канале армянского правительства. Сейчас российские пограничники продолжают охранять участок армяно-турецкой и армяно-иранской границ на основании договора от 1992 года. Абрамян заявил, что это огромный просчет премьера страны.

«То, что творит Никол Пашинян — это большая ошибка! Он не понимает, что гарантии безопасности Армении — это Россия. Потому что там база, там пограничники. Если произойдет какое-то нападение, это будет означать, что нападают на Россию. Вместо того, чтобы укрепить отношения с Россией, Пашинян все делает наоборот. Он предлагает поменять Конституцию, пугая азербайджанцами и турками… Наказывает свой собственный народ. Там очень сильная пропаганда. Уход России приведет к потере суверенитета Армении. Какой мирный договор (с Азербайджаном. - Прим. НСН) Это бумажки! Посмотрите, что сделала Украина против России. Были договоры и с Евросоюзом, с американцами. Но они взяли и в один прекрасный день сказали: «Все! Не действует», — рассказал он.