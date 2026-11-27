Антидепрессанты – это строго рецептурные препараты, так как есть риски для здоровья, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

«Я хочу сказать, что антидепрессанты – это строго рецептурные препараты, они отпускаются строго по рецепту. Это обычный рецепт, который выписывается на 60 дней, там должна быть доза, всего один указан препарат, смотрите, чтобы рецепт был оформлен врачом грамотно. Без этого покупать, потреблять это препараты – это очень большой риск для здоровья. Всю семью сажать на эти препараты неправильно, будьте бдительны к своему здоровью», - отметила она.