«Ящик Пандоры»: У Германии нет денег для выплаты репараций Польше
Германия откроет ящик Пандоры, если снова выплатит Польше репарации, потому что следом придут чехи, французы, израильтяне, сказал НСН политолог Александр Рар.
Польша может обратиться в суд с иском о выплате репараций за ущерб, нанесенный ей немецкой стороной в годы Второй мировой войны – это правильный путь. Высока вероятность, что правота немецкой стороны будет подтверждена и в репарациях Варшаве откажут, заявил бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава потребует от Германии порядка 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Рар заявил, что в Берлине даже не рассматривают этот вопрос, а полякам надо обращаться в суд.
«Немецкое правительство исходит из понимания, что репарации, компенсации по итогам Второй мировой войны выплачены. Могут попробовать пойти через суд – это правильный путь. С одной стороны, есть правовая база. Принятые решения юридически чистые, Германия все выплатила. С другой стороны, в юридической науке есть лазейки, хотя, думаю, правота немецкой стороны будет подтверждена. Есть отдельные политики, которые говорят, что Польше можно пойти на встречу и посмотреть, что еще сделать, чтобы еще больше сдружиться и не допустить ее ухода в национализм. Позиция Варшавы – это моральный нажим на немцев для получения выгоды. Польша сейчас находится под ударом Евросоюза из-за нарушений юридических норм и ее хотят наказать. Полякам это не нравятся, они хотят играть роль региональной державы внутри Евросоюза, а он ее покусывает, штрафует. Теперь получили реакцию, и Польша хочет, чтобы Германия платила репарации», - сказал Рар.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что у Германии сейчас нет лишних денег, а если Польше выплатить репарации, то следом за ней придут другие страны.
«Германия очень богатая страна, но, это откроет ящик Пандоры. Завтра придут чехи, французы вспомнят преступления немцев во время Второй мировой войны, израильтяне… Этому не будет конца и немцы это понимают. Надо честно признать, что Германия пережила и переживает 4 кризиса: финансовый, когда пришлось помогать Греции, чтобы она не рухнула, миграционный кризис и он до сих пор дорого стоит бюджету, затем началась пандемия, пришлось раздавать деньги налево и направо, чтобы не утонула экономика, а сейчас из-за событий на Украине начался энергетический кризис. Немцы просто не смогут оплачивать счета и миллионы людей останутся без электричества. Германия не может этого допустить. Дорожают сильно продукты. Лишних денег у Германии нет», - подчеркнул Рар.
У Польши и Германии, по словам Рара, споры происходят на почве либеральных ценностей, но о крупном конфликте речи не идет.
«Знаю, что либеральные поляки, бывшее правительства Туска, считают, что нет альтернативы теснейшему союзу Варшавы и Берлина. Партия «Право и справедливость», которая несколько лет у власти, не разделяет многие либеральные ценности и постоянно ссорится с Германией», - резюмировал Рар.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия может пойти на уступки Польше и выплатить репарации. Нынешнее руководство страны, по его словам, настолько зависимо от позиций поляков и прибалтов, настолько боится не согласиться с ними, что могут и репарации выплатить.
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