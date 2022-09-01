«Ящик Пандоры»: У Германии нет денег для выплаты репараций Польше

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава потребует от Германии порядка 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Рар заявил, что в Берлине даже не рассматривают этот вопрос, а полякам надо обращаться в суд.

«Немецкое правительство исходит из понимания, что репарации, компенсации по итогам Второй мировой войны выплачены. Могут попробовать пойти через суд – это правильный путь. С одной стороны, есть правовая база. Принятые решения юридически чистые, Германия все выплатила. С другой стороны, в юридической науке есть лазейки, хотя, думаю, правота немецкой стороны будет подтверждена. Есть отдельные политики, которые говорят, что Польше можно пойти на встречу и посмотреть, что еще сделать, чтобы еще больше сдружиться и не допустить ее ухода в национализм. Позиция Варшавы – это моральный нажим на немцев для получения выгоды. Польша сейчас находится под ударом Евросоюза из-за нарушений юридических норм и ее хотят наказать. Полякам это не нравятся, они хотят играть роль региональной державы внутри Евросоюза, а он ее покусывает, штрафует. Теперь получили реакцию, и Польша хочет, чтобы Германия платила репарации», - сказал Рар.