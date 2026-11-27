Сегодня фактически 85% потребителей всех безрецептурных препаратов для лечения психических расстройств сами себе их назначают, заявил глава Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

«Дела обстоят плохо, люди подсаживаются на антидепрессанты, что большая проблема. 85% потребителей всех безрецептурных препаратов для лечения психических расстройств сами себе их назначают, хотя почти 100% антидепрессантов – это рецептурные препараты. Но все равно это яркий ответ на вопрос, что происходит на этом рынке, вакханалия. БАДы не так страшны, а здесь все-таки могут быть психотропные вещества, которые потенциально опасны для человека», - рассказал он.