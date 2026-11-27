«Это вакханалия!»: 85% россиян сами себе назначают препараты для лечения расстройств
Алексей Койтов заявил НСН, что почти 100% антидепрессантов – это рецептурные препараты.
Сегодня фактически 85% потребителей всех безрецептурных препаратов для лечения психических расстройств сами себе их назначают, заявил глава Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.
«Дела обстоят плохо, люди подсаживаются на антидепрессанты, что большая проблема. 85% потребителей всех безрецептурных препаратов для лечения психических расстройств сами себе их назначают, хотя почти 100% антидепрессантов – это рецептурные препараты. Но все равно это яркий ответ на вопрос, что происходит на этом рынке, вакханалия. БАДы не так страшны, а здесь все-таки могут быть психотропные вещества, которые потенциально опасны для человека», - рассказал он.
С начала 2026 года москвичи потратили на антидепрессанты около 4,5 млрд рублей. Москва стала лидером среди российских регионов по объёму расходов на эту категорию препаратов. Следом идут Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
При этом рост спроса наблюдается по всей стране. По данным аналитиков, за январь–октябрь 2026 года россияне приобрели более 23,2 млн упаковок антидепрессантов на сумму свыше 21,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 23% в натуральном выражении и на 35% в денежном. Для сравнения: по итогам 2025 года российские аптеки реализовали 22,3 млн упаковок таких препаратов на 20,5 млрд рублей.
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