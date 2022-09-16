Володин: Заявление Дуды о репарациях от России реабилитирует фашизм
Требование президента Польши Анджея Дуды о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну реабилитирует фашизм и оскорбляет память советских граждан, «отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в Польше заявили о намерении потребовать от Германии около $1,3 трлн репараций за ущерб, нанесенный во время Второй Мировой, напоминает «Свободная пресса». Дуда отметил необходимость потребовать репарации и от России.
Комментируя заявления Варшавы, Володин подчеркнул, что советский народ, освобождая мир от нацизма, потерял 27 млн человек, а Польша «существует как государство» только благодаря России, пишет Ura.ru.
«Поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжелых работах. В январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах. Наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше. Это наша история. Ее нельзя перечеркнуть», — написал политик в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за реабилитирующие фашизм высказывания. Спикер Госдумы призвал надзорные органы изучить заявление Дуды и «принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности».
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