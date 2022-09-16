«Распад НАТО и ЕС»: Названы условия для пересмотра Германией границ с Польшей

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал требование Польши к ФРГ о новых репарациях за разрушения в ходе Второй мировой войны и намекнул на возможность пересмотра действующих границ двух государств. Александр Камкин считает, что границы в ЕС пересматривать в ближайшем будущем точно не будут.

«Для пересмотра границ должно случиться что-то невероятное в виде распада Евросоюза, где Германия, условно говоря, окажется в одном лагере, а Польша в другом. Мы, кончено, живем в эпоху новой нормальности, когда уже ничто нельзя исключать. Однако, должно произойти действительно что-то экстраординарное в виде даже распада НАТО. Даже если Польша выйдет из состава ЕС по каким-либо причинам, то это не даст ей право требовать что-либо у Германии», - сказал Камкин.

По мнению политолога, требования Польши о дополнительных репарациях абсолютно незаконны и, соответственно, дают повод Германии задаться вопросом о границах государств.