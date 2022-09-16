«Распад НАТО и ЕС»: Названы условия для пересмотра Германией границ с Польшей

Для пересмотра границ ФРГ должна оказаться в одном «лагере», а Польша в другом, отметил в эфире НСН политолог Александр Камкин. 

Германия может пересмотреть границы с Польшей только в том случае, если произойдет распад Евросоюза и НАТО, должно случиться что-то действительно экстраординарное, заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал требование Польши к ФРГ о новых репарациях за разрушения в ходе Второй мировой войны и намекнул на возможность пересмотра действующих границ двух государств. Александр Камкин считает, что границы в ЕС пересматривать в ближайшем будущем точно не будут.

«Для пересмотра границ должно случиться что-то невероятное в виде распада Евросоюза, где Германия, условно говоря, окажется в одном лагере, а Польша в другом. Мы, кончено, живем в эпоху новой нормальности, когда уже ничто нельзя исключать. Однако, должно произойти действительно что-то экстраординарное в виде даже распада НАТО. Даже если Польша выйдет из состава ЕС по каким-либо причинам, то это не даст ей право требовать что-либо у Германии», - сказал Камкин.

По мнению политолога, требования Польши о дополнительных репарациях абсолютно незаконны и, соответственно, дают повод Германии задаться вопросом о границах государств.

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«После 1945 года Польше отошли значительные территории, ранее принадлежавшие Германской империи – это Западная Пруссия и ряд других территорий. Германская сторона всегда признавала, что: да, границы нерушимы. Поэтому наглые и незаконные требования Польши о репарациях в адрес Германии и России могут давать повод в ФРГ говорить: «Хорошо, вы требуете от нас новые репарации, а мы тогда требуем обратно западную Пруссию». Но в реальности границы в Европе пересматривать в ближайшие годы точно не будут», - указал Камкин.

Также он напомнил, что в 1953 году Польша официально отказалась от дальнейших репараций.

«Польша неоднократно выступала с требованиями о новых репарациях: и в 2017, и 2019 году и сейчас. Напомню, что в 1953 году Польша официально отказалась от дальнейших репараций. В первые годы после окончания войны репарации были. Нынешний польский кабинет ближе к тому, что социалистическая Польша была якобы не суверенным государством, поэтому это дает им право на новые репарации. Но на самом деле в аспекте международного права никаких оснований у Польши требовать дополнительных репараций нет», - резюмировал Камкин.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Сейм Польши 14 сентября подавляющим большинством голосов принял соответствующую резолюцию. В ней говорится, что Варшава никогда не получала компенсаций «за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством», поэтому стремится пересмотреть отношения с Берлином.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаПольшаГермания
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