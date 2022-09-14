Польша хочет репараций

Польский сейм принял резолюцию с требованием к ФРГ выплатить Польше репарации за ущерб во время Второй мировой войны, передает РИА Новости.

За принятие документа проголосовало 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались.

«Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством. Никогда не получала также возмещения за огромный ущерб, причиненный польским гражданам», — говорится в тексте резолюции.