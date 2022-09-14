Польша хочет репараций
Польский сейм принял резолюцию с требованием к ФРГ выплатить Польше репарации за ущерб во время Второй мировой войны, передает РИА Новости.
За принятие документа проголосовало 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались.
«Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством. Никогда не получала также возмещения за огромный ущерб, причиненный польским гражданам», — говорится в тексте резолюции.
Инициаторами документа стали депутаты партии «Право и справедливость». В нём отмечается, что потери Польши во Второй мировой войне требуют подсчета и необходимой оценки, которая станет основой для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации.
Ранее стало известно, что Польша потребует от Германии $1,3 трлн репараций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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