Польша хочет репараций

Польский сейм принял резолюцию с требованием к ФРГ выплатить Польше репарации за ущерб во время Второй мировой войны, передает РИА Новости.

За принятие документа проголосовало 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались.

«Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством. Никогда не получала также возмещения за огромный ущерб, причиненный польским гражданам», — говорится в тексте резолюции.

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Инициаторами документа стали депутаты партии «Право и справедливость». В нём отмечается, что потери Польши во Второй мировой войне требуют подсчета и необходимой оценки, которая станет основой для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Польша потребует от Германии $1,3 трлн репараций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияРезолюцияПарламентПольша
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