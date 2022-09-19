В Польше потребовали от Шольца объяснить слова о пересмотре границ

Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от Германии пояснений после слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между странами. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения.

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Ранее польские власти заявили, что требуют от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны, Варшава оценила урон в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн), отмечает телеканал «360». Впоследствии Шольц дал понять, что из-за своих требований Польша может столкнуться с требованиями пересмотра польско-немецкой границы.

По словам Солоха, канцлеру ФРГ следует озвучить «глубоко поясняющие слова», чтобы «вернуть доверие» Польши.

«Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что "это мы, это я, это правительство - являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься"», — добавил Солох.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ШольцГерманияПольша
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