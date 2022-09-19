В Польше потребовали от Шольца объяснить слова о пересмотре границ

Ранее польские власти заявили, что требуют от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны, Варшава оценила урон в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн), отмечает телеканал «360». Впоследствии Шольц дал понять, что из-за своих требований Польша может столкнуться с требованиями пересмотра польско-немецкой границы.

По словам Солоха, канцлеру ФРГ следует озвучить «глубоко поясняющие слова», чтобы «вернуть доверие» Польши.

«Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что "это мы, это я, это правительство - являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься"», — добавил Солох.

