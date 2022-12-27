Развязка и конец сопротивлению? Украина ждет мирный саммит в феврале

«Как ранее неоднократно заявлял генеральный секретарь, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником», — приводит ТАСС сообщение организации.

Так, 26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в феврале 2023 года хочет провести мирный саммит в ООН при посредничестве Гутерриша. Министр считает, что ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает «оказания услуги» для определенной страны. Кроме того, сам генсек ООН, по мнению главы украинского МИД, зарекомендовал себя как «эффективный посредник и эффективный переговорщик».

«(Конфликт – ред. НСН) заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров. ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита. Это о том, чтобы вовлечь всех», — приводит Associated Press слова Кулебы, который подчеркнул, что на сегодняшний день Москва не готова к переговорам, несмотря на заявления властей страны.