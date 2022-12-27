Развязка и конец сопротивлению? Украина ждет мирный саммит в феврале
Украина намерена провести мирный саммит в феврале 2023 года при посредничестве генсека ООН, однако Россия неоднократно заявляла, что не пойдет на переговоры на условиях Киева.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может стать посредником в переговорах по Украине, если на это будут согласны все стороны конфликта. Об этом сообщили в офисе главы организации.
«Как ранее неоднократно заявлял генеральный секретарь, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником», — приводит ТАСС сообщение организации.
Так, 26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в феврале 2023 года хочет провести мирный саммит в ООН при посредничестве Гутерриша. Министр считает, что ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает «оказания услуги» для определенной страны. Кроме того, сам генсек ООН, по мнению главы украинского МИД, зарекомендовал себя как «эффективный посредник и эффективный переговорщик».
«(Конфликт – ред. НСН) заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров. ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита. Это о том, чтобы вовлечь всех», — приводит Associated Press слова Кулебы, который подчеркнул, что на сегодняшний день Москва не готова к переговорам, несмотря на заявления властей страны.
Также глава украинского МИД добавил, что участие России в мирном саммите будет возможно только после «международного суда».
На предложения Кулебы о мирном саммите сразу ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия не будет следовать чужим условиям, поскольку она ориентируется только на свои цели и здравый смысл.
«Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Таким образом, российские власти часто заявляют, что готовы идти на переговоры, но вопрос принадлежности ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей обсуждению подлежать не может. Президент РФ Владимир Путин 25 декабря отмечал, что Россия, в отличие от ее оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова договариваться со всеми участниками.
«Считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет. Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках», - говорил глава государства в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
В свою очередь замглавы МИД РФ Михаил Галузин также заявлял, что Москва не отвергает варианта политического урегулирования конфликта, однако на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается. Он назвал абсолютно неприемлемыми «так называемые мирные инициативы» украинского лидера Владимира Зеленского, при выполнении которых он готов на перемирие с Россией.
«Абсурдным является и предложение украинского лидера сделать "жест доброй воли" и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству. Неясно также, как со всеми этими тезисами и призывами сочетается подписанный Зеленским 30 сентября указ о "невозможности" переговоров с президентом России Владимиром Путиным», - приводит ТАСС слова дипломата.
А министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 декабря подчеркнул, что предложения России по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву земель и устранению угроз безопасности лучше выполнить «подобру-поздорову», иначе вопрос решит российская армия.
«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли, врагу хорошо известны. Что касается продолжительности конфликта, то мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона. Они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление», - сказал министр в интервью ТАСС.
Ранее, в середине ноября, Владимир Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, а также недопущение эскалации и фиксация окончания спецоперации.
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