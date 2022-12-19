Медведев назвал лицемерием условия Британии для переговоров России и Украины
Названные премьер-министром Великобритании Риши Сунаком условия для переговоров России и Украины являются лицемерием. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Все британские политики редкие г-ки и лицемеры», — написал он.
Заявление Сунака, указал Медведев, звучит на фоне высказываний о том, что украинцы сами должны решать вопрос проведения переговоров. Кроме того, зампред Совбеза подчеркнул, что было бы лучше, если бы Лондон ушел с Мальвинских островов и вернул их Аргентине.
Ранее Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в текущей ситуации, пока войска России находятся на территории страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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