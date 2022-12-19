Медведев назвал лицемерием условия Британии для переговоров России и Украины

«Все британские политики редкие г-ки и лицемеры», — написал он.

Заявление Сунака, указал Медведев, звучит на фоне высказываний о том, что украинцы сами должны решать вопрос проведения переговоров. Кроме того, зампред Совбеза подчеркнул, что было бы лучше, если бы Лондон ушел с Мальвинских островов и вернул их Аргентине.

Ранее Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в текущей ситуации, пока войска России находятся на территории страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

