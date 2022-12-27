Украина захотела провести «мирный саммит» в ООН

Украина намерена к концу февраля провести «мирный саммит» на площадке ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

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По его словам, в этом мероприятии примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш. «Любая война заканчивается дипломатическим путем. Любой конфликт заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров», — сообщил глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что именно ООН стала бы наилучшей площадкой для проведения подобного мероприятия, поскольку она является нейтральной организацией.

Ранее в МИД России заявили, что Москва не отвергает варианта политического урегулирования конфликта вокруг Украины, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ООНУкраина
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