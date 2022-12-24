Сенатор Карасин: Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров

По мнению сенатора, в Европе и США нарастает скепсис в вопросе поддержки киевского режима. Политики в Соединенных Штатах Америки, которая «является хозяйкой на Украине», начинают задумываться о сокращении помощи Киеву. Карасин считает, что в западных странах становится все более явным чувство опасения из-за потенциального столкновения с Россией.

«Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики все-таки поднимут голову, скажут: "Ребята, давайте Зеленского все-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров"», — цитирует сенатора РИА Новости.

