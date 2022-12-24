Сенатор Карасин: Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров

Западные страны рано или поздно заставят президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Блинкен: поставки оружия Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией

По мнению сенатора, в Европе и США нарастает скепсис в вопросе поддержки киевского режима. Политики в Соединенных Штатах Америки, которая «является хозяйкой на Украине», начинают задумываться о сокращении помощи Киеву. Карасин считает, что в западных странах становится все более явным чувство опасения из-за потенциального столкновения с Россией.

«Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики все-таки поднимут голову, скажут: "Ребята, давайте Зеленского все-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров"», — цитирует сенатора РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:РоссияСовет Федерации РФУкраинаЗападВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры