Сенатор Карасин: Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров
Западные страны рано или поздно заставят президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.
По мнению сенатора, в Европе и США нарастает скепсис в вопросе поддержки киевского режима. Политики в Соединенных Штатах Америки, которая «является хозяйкой на Украине», начинают задумываться о сокращении помощи Киеву. Карасин считает, что в западных странах становится все более явным чувство опасения из-за потенциального столкновения с Россией.
«Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики все-таки поднимут голову, скажут: "Ребята, давайте Зеленского все-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров"», — цитирует сенатора РИА Новости.
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