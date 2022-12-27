В Кремле оценили возможность переговоров на условиях Киева
Россия не намерена вести переговоры на условиях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Медведева.
«Мы никогда не следовали чужим условиям», — сообщил он. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия всегда ориентировалась на свои цели и здравый смысл. Москва не собирается выполнять какие-либо условия Киева для проведения мирных переговоров.
Напомним, Украина намерена к концу февраля провести «мирный саммит» на площадке ООН. Как сообщил министра иностранных дел Дмитрий Кулеба, «любая война заканчивается дипломатическим путем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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