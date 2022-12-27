В Кремле оценили возможность переговоров на условиях Киева

Россия не намерена вести переговоры на условиях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Медведева.

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«Мы никогда не следовали чужим условиям», — сообщил он. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия всегда ориентировалась на свои цели и здравый смысл. Москва не собирается выполнять какие-либо условия Киева для проведения мирных переговоров.

Напомним, Украина намерена к концу февраля провести «мирный саммит» на площадке ООН. Как сообщил министра иностранных дел Дмитрий Кулеба, «любая война заканчивается дипломатическим путем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПереговорыДмитрий Песков
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