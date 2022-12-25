Во Франции предположили злость Зеленского из-за поддержки мирных переговоров в стране

Итоги опроса французов, большинство из которых поддерживают мирные переговоры с Россией, разозлят президента Украины Владимира Зеленского. Так считает бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Французский политик поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды западной помощи

Французский политик опубликовал результаты исследования организации Ifop на своей странице в социальной сети Twitter. Так, 70% граждан Франции убеждены, что украинский конфликт следует решать с помощью дипломатии. Филиппо назвал это «здравым смыслом».

«Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты», — отметил он.

Ранее французский политик Флориан Филиппо, глава партии Les Patriotes заявил, что власти США собираются «убрать» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы Киев и Москва заключили мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:КонфликтУкраинаДипломатияПереговорыФранцияВладимир Зеленский
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