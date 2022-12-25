Во Франции предположили злость Зеленского из-за поддержки мирных переговоров в стране
Итоги опроса французов, большинство из которых поддерживают мирные переговоры с Россией, разозлят президента Украины Владимира Зеленского. Так считает бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Французский политик опубликовал результаты исследования организации Ifop на своей странице в социальной сети Twitter. Так, 70% граждан Франции убеждены, что украинский конфликт следует решать с помощью дипломатии. Филиппо назвал это «здравым смыслом».
«Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты», — отметил он.
Ранее французский политик Флориан Филиппо, глава партии Les Patriotes заявил, что власти США собираются «убрать» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы Киев и Москва заключили мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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