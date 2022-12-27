Лавров призвал «подобру-поздорову» выполнить предложения России по демилитаризации Украины
Украине следует выполнить предложения России по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву территорий и устранению угроз безопасности, в противном случае этот вопрос решит армия России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.
Как отметил глава МИД, противнику «хорошо известны» предложения Москвы на этот счет.
«Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — подчеркнул Лавров.
Говоря о продолжительности конфликта на Украине, министр отметил, что в этом вопросе мяч на стороне Киева и стоящего за ним Вашингтона, пишет РИА ФАН. По словам Лаврова, украинская и американская стороны в любой момент могут прекратить «бессмысленное сопротивление».
Ранее Лавров заявил, что Украина пытается еще «глубже втащить» США и НАТО в конфликт в надежде на «лобовое столкновение» Запада с Россией, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru