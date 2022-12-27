Лавров призвал «подобру-поздорову» выполнить предложения России по демилитаризации Украины

Как отметил глава МИД, противнику «хорошо известны» предложения Москвы на этот счет.

«Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — подчеркнул Лавров.

Говоря о продолжительности конфликта на Украине, министр отметил, что в этом вопросе мяч на стороне Киева и стоящего за ним Вашингтона, пишет РИА ФАН. По словам Лаврова, украинская и американская стороны в любой момент могут прекратить «бессмысленное сопротивление».

Ранее Лавров заявил, что Украина пытается еще «глубже втащить» США и НАТО в конфликт в надежде на «лобовое столкновение» Запада с Россией, отмечает телеканал «360».

