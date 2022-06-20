«Развязали руки»: Россия готовит ответ Украине после атаки по «Черноморнефтегазу»

«Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

О нанесенном ударе Аксенов сообщил утром 20 июня. Он отмечал, что в спасательной операции были задействованы военные авиация и корабли. Спасти утром удалось пятерых человек, в том числе трех раненых. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики отмечал, что удар был нанесен ракетой.

Позднее Аксенов уточнил, что на платформах в момент удара находились 109 человек, 21 человек был эвакуирован. От удара сильно пострадала одна из трех платформ, на которой находились 12 человек. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказывала, что один человек получил осколочные ранения, еще у двоих диагностировали ожоги. В настоящее время добыча газа на месторождении приостановлена.