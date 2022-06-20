«Развязали руки»: Россия готовит ответ Украине после атаки по «Черноморнефтегазу»
ВСУ в понедельник нанесли удар по буровым платформам предприятия, при этом российские власти и эксперты считают, что это было сделано по указанию США.
Глава Крыма Сергей Аксенов вечером 20 июня заявил, что в результате удара войск Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было эвакуировано 94 человека. По его словам, 15 военнослужащих остаются охранять действующие буровые платформы. Кроме того, известно о трех раненых и семи пропавших без вести.
«Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
О нанесенном ударе Аксенов сообщил утром 20 июня. Он отмечал, что в спасательной операции были задействованы военные авиация и корабли. Спасти утром удалось пятерых человек, в том числе трех раненых. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики отмечал, что удар был нанесен ракетой.
Позднее Аксенов уточнил, что на платформах в момент удара находились 109 человек, 21 человек был эвакуирован. От удара сильно пострадала одна из трех платформ, на которой находились 12 человек. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказывала, что один человек получил осколочные ранения, еще у двоих диагностировали ожоги. В настоящее время добыча газа на месторождении приостановлена.
Как сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, буровые платформы «Черноморнефтегаза», подвергшиеся ударам со стороны украинских военных, находятся в Черном море в районе подконтрольного российской армии острова Змеиный.
Он также заявил, что атака на буровые вышки «Черноморнефтегаза» развязала России руки и скоро будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.
«Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым нам развязали руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся», — сказал Шеремет и подчеркнул, что ответственность за случившиеся понесут и западные страны, если подтвердится, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.
Между тем зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий допустил, что ракеты, которыми ударили по буровым платформам, могли быть сделаны в Великобритании или в США.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые является достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», — объяснил ТАСС депутат.
При этом по информации РИА Новости, американские коммерческие спутники фотографировали район Черного моря, где находятся буровые платформы «Черноморнефтегаза», за неделю до удара украинских войск по объекту. Так, спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район, где расположены буровые платформы, 11, 13 и 14 июня соответственно.
Тем временем военный эксперт, политолог Дмитрий Жаворонков заявил, что подобные удары со стороны ВСУ могут быть не последними. По его словам, украинские военные, если их не остановить, войдут во вкус и будут и дальше бить по гражданским объектам. Ранее, 16 июня, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новое западное оружие позволит его стране вернуть Крым.
«Украина окончательно перешла к террористическим действиям - ударам по заведомо гражданским объектам. Сначала это были только Донецк, Луганск и другие населенные пункты Донбасса, теперь еще и наши буровые платформы в Черном море. Это стопроцентно гражданский объект. Но украинская сторона предпочитает говорить, что с них велось какое-то отслеживание, наблюдение, радиоконтроль и так далее», - сказал Жаворонков беседе с Радио КП.
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