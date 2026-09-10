Без мамонтов: Биолог Гельфанд назвал «туфтой» возрождение вымерших животных
Михаил Гельфанд заявил НСН, что человек наносит вред экосистемам больше, чем потенциальные мамонты и динозавры.
Изучать геномы птиц и животных важно для науки, но речи о возрождении вымерших видов не идет, рассказал ученый, доктор биологических наук Михаил Гельфанд в беседе с НСН.
Площадку для возрождения вымерших животных могут создать на Командорских островах. Российские ученые впервые в мире расшифровали митохондриальный геном стеллерова, или очкового баклана — вымершего вида птиц, который обитал на архипелаге и был уничтожен охотой в середине XIX века. По словам специалистов, Командоры известны уникальной древней фауной и могут стать местом для подобных биотехнологических экспериментов, пишут «Известия». Гельфанд не поверил в то, что это возможно.
«Это вообще невозможно сделать, знание генома, а особенно его части, никак не поможет никого возрождать. Это не новость, а туфта. Конечно, изучать геномы животных и птиц очень интересно, для науки это очень важно, потому что обогащает наши знания об истории жизни на нашей планете. Но надо понимать, что к возрождению видов это отношения не имеет. А риски для современных экосистем продуцирует сам человек гораздо больше, чем любые научные процессы. Даже если случится чудо, и вы возродите мамонтов или динозавров, то потенциальный вред, который они могут нанести, нельзя сравнивать с тем вредом, который наносит человек в повседневной жизни непрерывно. Проводить подобные эксперименты можно на любых островах», - рассказал он.
Отмечается, что появление возрожденных животных может создать риски для современных экосистем. Над проектом предстоит работать специалистам из разных стран, а его реализация потребует серьезного прорыва в биотехнологиях.
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