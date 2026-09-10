«Это вообще невозможно сделать, знание генома, а особенно его части, никак не поможет никого возрождать. Это не новость, а туфта. Конечно, изучать геномы животных и птиц очень интересно, для науки это очень важно, потому что обогащает наши знания об истории жизни на нашей планете. Но надо понимать, что к возрождению видов это отношения не имеет. А риски для современных экосистем продуцирует сам человек гораздо больше, чем любые научные процессы. Даже если случится чудо, и вы возродите мамонтов или динозавров, то потенциальный вред, который они могут нанести, нельзя сравнивать с тем вредом, который наносит человек в повседневной жизни непрерывно. Проводить подобные эксперименты можно на любых островах», - рассказал он.

Отмечается, что появление возрожденных животных может создать риски для современных экосистем. Над проектом предстоит работать специалистам из разных стран, а его реализация потребует серьезного прорыва в биотехнологиях.

