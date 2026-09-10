Под Хабаровском перевернулся школьный автобус
10 сентября 202611:05
Юлия Савченко
Школьный автобус опрокинулся на трассе в районе имени Лазо в Хабаровском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в райне 72-го километра дороги «подъезд к поселку Мухен».
«В автобусе находились 12 детей в сопровождении трех педагогов», - указали в ГАИ.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, пишет Ura.ru. Пострадавших, число которых не уточнялось, доставили в больницу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Без мамонтов: Биолог Гельфанд назвал «туфтой» возрождение вымерших животных
- ВС России освободили Зарубинку и Гоптовку
- ISU отклонил апелляции россиян Валиевой и Кондратюка на отзыв нейтрального статуса
- В команде Канье Уэста рассказали о планах провести концерт в Москве
- Не хранилища, а трубопровод: Как РФ организует транзит энергоресурсов через Вьетнам
- Академик Мокрышева: У каждого третьего россиянина есть диагноз ожирение
- Под Хабаровском перевернулся школьный автобус
- СМИ: ЕС хочет ограничить доступ к соцсетям из США, избежав гнева Трампа
- При атаке безэкипажных катеров в Сочи пострадали 28 человек
- Александра Фокина назначили исполняющим обязанности ректора ГИТИСа