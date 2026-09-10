Под Хабаровском перевернулся школьный автобус

Школьный автобус опрокинулся на трассе в районе имени Лазо в Хабаровском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в райне 72-го километра дороги «подъезд к поселку Мухен».

«В автобусе находились 12 детей в сопровождении трех педагогов», - указали в ГАИ.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, пишет Ura.ru. Пострадавших, число которых не уточнялось, доставили в больницу.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ДТПХабаровский Край

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