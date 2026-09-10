В команде Канье Уэста рассказали о планах провести концерт в Москве

По словам собеседника издания, проведение концертов в Санкт-Петербурге, запланированных ранее на 10 и 11 октября, под сомнением. В связи с этим мероприятие могут перенести в Москву.

Ранее агентство Say Agency анонсировало концерты рэпера на «Газпром Арене» в Петербурге, пишет «Радиоточка НСН».. Однако позже площадка заявила, что договора с организаторами «нет и не было». На фоне этого Say Agency опубликовало документы, подтверждающие аренду площадки и разрешение на продажу билетов.



