В Крыму пообещали ответить на удары ВСУ по «Черноморнефтегазу»

По его словам, ответные удары по центрам принятия решений будут нанесены в ближайшее время.

«Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален», - заключил депутат.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», на которых находились 12 человек.