В Крыму пообещали ответить на удары ВСУ по «Черноморнефтегазу»
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на буровые платформы «Черноморнефтегаза» развязала России руки, сообщает РИА Новости.
По его словам, ответные удары по центрам принятия решений будут нанесены в ближайшее время.
«Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален», - заключил депутат.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», на которых находились 12 человек.
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