ISU отклонил апелляции россиян Валиевой и Кондратюка на отзыв нейтрального статуса

Международный союз конькобежцев (ISU) не удовлетворил апелляции фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом заявили в пресс-службе объединения.

СМИ: ISU отозвал нейтральный статус фигуристки Валиевой

Российские спортсмены могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня, пишет RT.

Ранее ISU присвоил Валиевой и Кондратюку нейтральный статус, который позволял фигуристам участвовать в международных турнирах, однако в сентябре отозвал его. Россияне оспорили это решение.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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