ВС России освободили Зарубинку и Гоптовку
10 сентября 202612:07
Юлия Савченко
Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, российские военные освободили села Зарубинка и Гоптовка, пишет RT. Контроль над ними установили подразделения группировки войск «Север».
Ранее Вооруженные силы РФ освободили село Озерное под Харьковом.
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