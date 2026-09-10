ВС России освободили Зарубинку и Гоптовку

Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.

Минобороны РФ: В Харьковской области окружены около 1,7 тыс. военных ВСУ

По данным ведомства, российские военные освободили села Зарубинка и Гоптовка, пишет RT. Контроль над ними установили подразделения группировки войск «Север».

Ранее Вооруженные силы РФ освободили село Озерное под Харьковом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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