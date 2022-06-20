СМИ: МЧС планирует развернуть систему «Безопасный город» у границ с Украиной

Систему, в которую входят специализированное программное обеспечение, промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния, хотят разместить в Крыму, Краснодарском крае, Воронежской и Белгородской областях. Планируется, что на реализацию проекта понадобится полтора года, пишет Газета.ру.

Как отметил источник «Коммерсанта» в МЧС, внедрение «Безопасного города» стало «чрезвычайно актуальным» на фоне спецоперации на Украине, в том числе из-за возросшей угрозы «диверсионных атак» на объекты гражданской инфраструктуры.

Между тем приграничная Брянская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Украины, отмечает РИА ФАН. Украинские военные атаковали поселок Суземка, в результате пострадал один человек.

