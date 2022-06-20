СМИ: МЧС планирует развернуть систему «Безопасный город» у границ с Украиной
МЧС России планирует развернуть пилот системы «Безопасный город» на территориях близ границы Украины, ведомство намерено запросить 15 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.
Систему, в которую входят специализированное программное обеспечение, промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния, хотят разместить в Крыму, Краснодарском крае, Воронежской и Белгородской областях. Планируется, что на реализацию проекта понадобится полтора года, пишет Газета.ру.
Как отметил источник «Коммерсанта» в МЧС, внедрение «Безопасного города» стало «чрезвычайно актуальным» на фоне спецоперации на Украине, в том числе из-за возросшей угрозы «диверсионных атак» на объекты гражданской инфраструктуры.
Между тем приграничная Брянская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Украины, отмечает РИА ФАН. Украинские военные атаковали поселок Суземка, в результате пострадал один человек.
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